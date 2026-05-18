Производственный календарь на июнь 2026 года: как работаем и отдыхаем в первый месяц лета

С финансовой точки зрения июнь 2026 года нельзя назвать самым выгодным месяцем для отпуска, поскольку в нем относительно мало рабочих дней из-за праздничных выходных. Напомним, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше стоимость одного рабочего дня при расчете отпускных. Поэтому при окладной системе оплаты некоторые сотрудники могут получить чуть меньшую итоговую сумму по сравнению с месяцами, где рабочих дней больше.