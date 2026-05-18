Производственный календарь на июнь 2026 года: как работаем и отдыхаем в первый месяц лета

В этом материале рассказываем, сколько рабочих и выходных дней будет в июне 2026 года, как распределятся праздничные даты, выгодно ли брать отпуск и какая норма рабочего времени установлена.
Как отдыхаем в праздники в июне 2026 года
Главным государственным праздником июня традиционно остается День России, который отмечают 12 июня. В 2026 году эта дата выпадает на пятницу, поэтому россияне смогут отдыхать три дня подряд — с пятницы по воскресенье включительно.
Таким образом, длинные выходные в июне выглядят следующим образом:
- 12 июня (пятница) — праздничный день;
- 13 июня (суббота) — обычный выходной;
- 14 июня (воскресенье) — выходной день.
При этом четверг, 11 июня, станет сокращенным рабочим днем — продолжительность работы уменьшится на один час.
Производственный календарь на 2026 год: выходные и рабочие дни
Производственный календарь на июнь 2026 года особенно важен для бухгалтеров, кадровых специалистов и сотрудников, планирующих отпуск или командировки.
Всего в июне 2026 года 30 календарных дней. Из них:
- 21 — рабочий день;
- 9 выходных, в том числе и праздничных дней.
Стоит ли брать отпуск в июне 2026 года
С финансовой точки зрения июнь 2026 года нельзя назвать самым выгодным месяцем для отпуска, поскольку в нем относительно мало рабочих дней из-за праздничных выходных. Напомним, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше стоимость одного рабочего дня при расчете отпускных. Поэтому при окладной системе оплаты некоторые сотрудники могут получить чуть меньшую итоговую сумму по сравнению с месяцами, где рабочих дней больше.
Однако июнь остается удобным вариантом для короткого отпуска. Например, если взять несколько дней между выходными, можно организовать продолжительный отдых без большого расхода отпускных дней. Кроме того, разница в выплате обычно не выглядит критичной, особенно если отпуск нужен для поездки или восстановления сил. Для многих сотрудников дополнительный отдых и возможность отправиться в путешествие оказываются важнее небольшой разницы в деньгах.
Начало лета традиционно считается одним из самых популярных периодов для путешествий и семейного отдыха. В июне россияне активно планируют поездки на Черноморское побережье, в Калининградскую область, Карелию, Санкт-Петербург и Алтай. В этот период погода уже достаточно комфортная для путешествий, при этом цены во многих направлениях все еще ниже июльских и августовских.
Популярностью также пользуются короткие поездки внутри страны — туры выходного дня, отдых на базах отдыха, речные круизы и путешествия по Золотому кольцу. Многие семьи предпочитают брать отпуск именно в июне еще и потому, что начинаются школьные каникулы, что позволяет отдохнуть вместе с детьми.
Норма часов в июне 2026 года
Норма рабочего времени зависит от продолжительности рабочей недели. В июне 2026 года показатели будут следующими.
|40-часовая неделя
|167 часов
|36-часовая неделя
|150,2 часа
|24-часовая неделя
|99,8 часа