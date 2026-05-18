Разбой, кражи, надругательство: в Калининграде вынесен приговор трем подросткам

Судом установлено, что в октябре и декабре 2024 года 15-летний П. и 17-летний Х. совершили серию краж в магазинах. Похищали деньги, ноутбук, устройства для курения, никотиносодержащую продукцию и другие товары, причинив ущерб на 160 000 рублей. 4 октября 15-летний А. и Х. напали на 16-летнего знакомого и, угрожая ножом, похитили у него мобильный телефон, причинив ущерб на сумму более 75 000 рублей. А ночью 18 декабря около ТЦ на ул. Театральной А., П. и Х., которому на тот момент уже исполнилось 18 лет, избили 16-летнюю девушку и 18-летнего парня, похитили у них деньги и мобильные телефоны, после чего совершили действия сексуального характера.