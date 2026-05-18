В Гомеле бездомные собаки покусали еще одного ребенка

В Гомеле произошел еще один случай нападения бездомных собак на ребенка, пишет БелТА.
Напомним, 8 мая, бездомные собаки напали на 11-летнюю девочку. Ребенка оперативно доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Здесь врачи сказали о состоянии девочки, на которую напали бродячие собаки.
И вот новый случай. 17 мая в областном центре в вечернее время бездомные собаки напали на еще одного ребенка. Из-за повторного происшествия профильные службы города перешли на усиленную работу по отлову бездомных животных. Также в городе сформировали экипажи служб для проведения рейдов и отлова бродячих собак. Городские власти готовы предпринять жесткие меры.
— Жесткие меры по отлову бродячих животных будут приняты в связи со сложившейся ситуацией в городе. Безопасность и комфорт в городе зависят не только от работы коммунальных служб, но и от сознательности горожан, — прокомментировал недавно назначенный председатель Гомельского горисполкома Руслан Пархамович.
«Спецкоммунтранс» Гомеля открыл горячую линию, куда горожане могут сообщить о фактах скопления бродячих собак.
Также власти напомнили гомельчанам, что им следует строго соблюдать правила выгула питомцев. Должны использоваться намордники и поводки во всех общественных местах, кроме специально отведенных площадок для выгула. (Ранее мы писали, что МинЖКХ назвало три места, где белорусы могут выгуливать собак без штрафа).
— Категорически запрещается подкармливать бездомных животных. Подобные действия усугубляют ситуацию: животное начинает считать определенную территорию своей и агрессивно защищает ее, в том числе от людей, — отметили в горисполкоме.
Жителей города попросили напомнить детям о соблюдении осторожности. Следует избегать любых контактов с бездомными животными, чтобы не подвергать себя опасности укусов, травм и инфекционных заболеваний.