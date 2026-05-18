Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гомеле бездомные собаки покусали еще одного ребенка

Бездомные собаки напали на еще одного ребенка в Гомеле.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле произошел еще один случай нападения бездомных собак на ребенка, пишет БелТА.

Напомним, 8 мая, бездомные собаки напали на 11-летнюю девочку. Ребенка оперативно доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Здесь врачи сказали о состоянии девочки, на которую напали бродячие собаки.

И вот новый случай. 17 мая в областном центре в вечернее время бездомные собаки напали на еще одного ребенка. Из-за повторного происшествия профильные службы города перешли на усиленную работу по отлову бездомных животных. Также в городе сформировали экипажи служб для проведения рейдов и отлова бродячих собак. Городские власти готовы предпринять жесткие меры.

— Жесткие меры по отлову бродячих животных будут приняты в связи со сложившейся ситуацией в городе. Безопасность и комфорт в городе зависят не только от работы коммунальных служб, но и от сознательности горожан, — прокомментировал недавно назначенный председатель Гомельского горисполкома Руслан Пархамович.

«Спецкоммунтранс» Гомеля открыл горячую линию, куда горожане могут сообщить о фактах скопления бродячих собак.

Также власти напомнили гомельчанам, что им следует строго соблюдать правила выгула питомцев. Должны использоваться намордники и поводки во всех общественных местах, кроме специально отведенных площадок для выгула. (Ранее мы писали, что МинЖКХ назвало три места, где белорусы могут выгуливать собак без штрафа).

— Категорически запрещается подкармливать бездомных животных. Подобные действия усугубляют ситуацию: животное начинает считать определенную территорию своей и агрессивно защищает ее, в том числе от людей, — отметили в горисполкоме.

Жителей города попросили напомнить детям о соблюдении осторожности. Следует избегать любых контактов с бездомными животными, чтобы не подвергать себя опасности укусов, травм и инфекционных заболеваний.