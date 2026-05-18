Глава Прикамья проинспектировал строительство отеля на базе бывшего ВКИУ

По словам генерального директора компании «Окулова 4» Ивана Малахова, готовность объекта на сегодняшний день составляет 65%. На строительной площадке ежедневно работают более 150 человек. В здании завершено устройство кровли, оконных блоков и витражей, ведется монтаж внутренних перегородок номерного фонда, устройство фасада и инженерных сетей, установка лифтов и подъемников. Завершены работы по технологическому присоединению к инженерным сетям связи, электроснабжения и теплоснабжения. «Также отмечу, что большая часть комплектации будущей гостиницы сформирована за счет поставщиков и производителей из Пермского края», — рассказал Иван Малахов. Дмитрий Махонин по итогам визита отметил, что зданию будет возвращен исторический облик. После завершения работ здесь откроет двери гостиница на 198 номеров. В апреле два пилотных номера были приняты отельным оператором AZIMUT.