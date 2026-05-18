8 машин столкнулись на Второй продольной в Волгограде — видео

Масштабная авария случилась 18 мая на Второй продольной в Советском районе Волгограда.
Сразу 8 автомобилей стали участниками дорожно-транспортного происшествия неподалеку от аграрного университета.
Судя по видео, одной из машин стала грузовая машина — передвижной флюорографический кабинет.
Как стало известно, виновником аварии стал водитель КамАЗа — он не выдержал безопасную дистанцию. Двоим пострадавшим понадобилась помощь медиков, но обошлось без госпитализации.
Ранее ДТП с двумя «ГАЗелями» случитлось в Новоаннинском районе: водитель в больнице.
Видео: max.ru/vlgchp.