Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пополнение сразу в трех семьях ожидается в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Также детеныши появились у журавлей и кошачьих лемуров.

Источник: Нижегородская правда

В зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде зебры, харзы и пингвины готовятся стать родителями. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на сотрудников зоопарка.

Пополнение ожидается у зебры Чапмана по кличке Марти и в семействе харз. Кроме того, самка пингвина Гумбольдта уже высиживает яйца, однако пока неизвестно, оплодотворены они или нет. Для этой самки нынешние яйца первые, а у молодых особей кладка нередко оказывается нетронутой.

Что касается новорожденных детенышей, недавно у японских журавлей Футо и Иваки появились два птенца. Кошачьи лемуры и лемуры вари тоже стали родителями. Пол всех малышей пока не установлен.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в «Лимпопо» родился еще один малыш трубкозуба.