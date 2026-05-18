Пополнение сразу в трех семьях ожидается в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

В зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде зебры, харзы и пингвины готовятся стать родителями. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на сотрудников зоопарка.
Пополнение ожидается у зебры Чапмана по кличке Марти и в семействе харз. Кроме того, самка пингвина Гумбольдта уже высиживает яйца, однако пока неизвестно, оплодотворены они или нет. Для этой самки нынешние яйца первые, а у молодых особей кладка нередко оказывается нетронутой.
Что касается новорожденных детенышей, недавно у японских журавлей Футо и Иваки появились два птенца. Кошачьи лемуры и лемуры вари тоже стали родителями. Пол всех малышей пока не установлен.
