В Твери отремонтируют участок главной пешеходной улицы города

Ремонт улицы Трехсвятской — главной пешеходной улицы Твери — начался на участке от Симеоновской до Желябова. Работы на объекте ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в аппарате правительства Тверской области.
В настоящее время ведется разбор старого покрытия Трехсвятской. В ближайшее время там проложат кабельные линии наружного освещения, обустроят стойки опор наружного освещения. На ремонтируемом участке будет уложена новая гранитная плитка, установлена система видеонаблюдения.
«Провести работы необходимо, чтобы граждане могли с удовольствием гулять по улице. Важно привлечь профессионального подрядчика и обеспечить выполнение проекта в планируемые сроки и на высоком качественном уровне», — заявил глава Тверской области Виталий Королев.
Трехсвятская — одно из самых популярных общественных мест среди жителей и гостей Твери. В 2022—2023 годах проект ее благоустройства одержал победу в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды». Благодаря активным гражданам преобразились два участка от Новоторжской до Симеоновской.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.