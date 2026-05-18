Власти обещают избавить Советский проспект от пробок через 2,5 года

Беспрозванных сообщил, что дал поручение на разработку проекта по реконструкции Советского проспекта сразу после губернаторских выборов (2024 год — прим. «Нового Калининграда»), и добавил, что проект уже готов. «Абсолютно важнейший вопрос. Я сам не раз был на объекте и смотрел. Это, наверное, самое большое количество скоплений автомобилей у нас в городе, потому что выезд-въезд в город. И особенно в летний период это усугубляется ещё наличием туристического потока, который размещается и в приморских регионах», — сказал губернатор. Он сообщил, что принял решение о выделении необходимых средств на начало работ уже в 2026 году. Завершить их планируется в течение двух с половиной лет.