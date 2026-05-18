Власти обещают избавить Советский проспект от пробок через 2,5 года

Реконструкцию участка Советского проспекта на выезде из Калининграда планируется начать уже в 2026 году. Как сообщил на заседании правительства области 18 мая губернатор Алексей Беспрозванных, он дал поручение предусмотреть в бюджете на 2026 год соответствующие средства. Сумма при этом не уточнялась.
Проблему пробок на Советском проспекте на выезд из города в сторону Холмогоровки поднял председатель Заксобрания Андрей Кропоткин. «Сегодня у нас опять летний период времени наступает, и, к большому сожалению, когда люди по Окружной дороге доезжают до развилки, спускаются, и опять мы стоим все в огромной пробке, и здесь, конечно, очень много недовольных людей. И хотелось бы всё-таки решить эту ситуацию», — сказал спикер Заксобрания.
На вопрос губернатора, сколько времени поднимается этот вопрос, Кропоткин сообщил, что «наверное, пять-шесть лет»: «Давно. То есть были проекты, было, значит, желание, но действий никаких, к сожалению, не было».
Беспрозванных сообщил, что дал поручение на разработку проекта по реконструкции Советского проспекта сразу после губернаторских выборов (2024 год — прим. «Нового Калининграда»), и добавил, что проект уже готов. «Абсолютно важнейший вопрос. Я сам не раз был на объекте и смотрел. Это, наверное, самое большое количество скоплений автомобилей у нас в городе, потому что выезд-въезд в город. И особенно в летний период это усугубляется ещё наличием туристического потока, который размещается и в приморских регионах», — сказал губернатор. Он сообщил, что принял решение о выделении необходимых средств на начало работ уже в 2026 году. Завершить их планируется в течение двух с половиной лет.
В феврале глава администрации Елена Дятлова сообщала, что власти Калининграда рассчитывают начать реконструкцию Советского проспекта в 2026 году, отметив, что дорога «генерирует большое количество пробок, особенно в летний период на въезд и выезд из города». По её словам, горвласти ждали поправки в бюджет на 2026 и плановый период 2027—2028 годов, сроки работ оценивались в три года.
В октябре 2022 года проект реконструкции участка Советского проспекта от улицы Маршала Борзова до улицы Габайдулина прошел госэкспертизу. Стоимость работ оценили в 2,2 млрд рублей.
Тогда же в областном правительстве сообщали, что для реконструкции дороги потребуется минимум два года на мероприятия, связанные с изъятием земельных участков.
Как сообщал ранее министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов, проспект планируют расширить до четырёх полос с обустройством велосипедных дорожек и освещения от улицы Маршала Борзова до въезда на новую развязку на Северный обход.