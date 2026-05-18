Гимнастки Дина и Арина Аверины застряли в аэропорту на пути в Нижний Новгород

Знаменитые гимнастки Дина и Арина Аверины не могут вылететь в Нижний Новгород из-за воздушных ограничений. Об этом спортсменки рассказали в своем телеграм-канале.
Напомним, нижегородский аэропорт имени Чкалова временно не принимает и не выпускает рейсы. Ограничения ввели в 6 утра 18 мая для обеспечения безопасности полетов. На данный момент семь рейсов отменены и 14 задержаны.
«Хотели мы улететь в Нижний, но не получилось. Сначала рейс перенесли, потом и вовсе отменили. Новое время назначили на вечер. Ваши ставки: улетим мы сегодня или нет», — обратились Дина и Арина Аверины к своим подписчикам.
Ранее сообщалось, что прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров в аэропорту Нижнего Новгорода.