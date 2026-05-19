Опрос: как изменится жизнь людей в ближайшие 20 лет

Мир сегодня находится в эпохе больших перемен. Глобальные изменения происходят каждый день, и важно, чтобы Россия была драйвером происходящих изменений. Международный симпозиум «Создавая будущее» уже третий год подряд собирает на своей площадке ведущие умы со всего мира для проектирования позитивных сценариев будущего.
Важно об этом говорить не только с экспертами, но и слышать каждого жителя нашей страны. Это позволит экспертам опираться на ожидания и запросы людей вокруг.
Что важнее: устремиться к звездам, спасти планету, довериться технологиям или сохранить человечность? Мы запускаем опрос, чтобы узнать, как представители различных поколений и жители разных регионов видят будущее страны.
Результаты исследования станут основой для специального материала с комментариями экспертов конкурса видеоэссе «Мечты о будущем» — проекта, цель которого вдохновить подрастающее поколение для проектирования будущего.