Из Ростовской области в Китай отгружена партия пуха объёмом 13,5 тонн

Из Ростовской области была осуществлена экспортная поставка в Китай пухо-перьевого сырья массой 13,5 тонны. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по региону.
Специалисты ведомства подтвердили, что груз прошёл ветеринарно-санитарную экспертизу: товар признан безопасным и полностью отвечает стандартам, установленным китайской стороной для ввоза подобной продукции.
Легальность происхождения сырья была проверена через федеральную систему «ВетИС» (модуль «Меркурий»). Экспортное разрешение оформлено Россельхознадзором в автоматизированной платформе «Аргус».