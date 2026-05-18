Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Ростовской области в Китай отгружена партия пуха объёмом 13,5 тонн

Груз прошёл ветеринарно-санитарную экспертизу.

Из Ростовской области была осуществлена экспортная поставка в Китай пухо-перьевого сырья массой 13,5 тонны. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по региону.

Специалисты ведомства подтвердили, что груз прошёл ветеринарно-санитарную экспертизу: товар признан безопасным и полностью отвечает стандартам, установленным китайской стороной для ввоза подобной продукции.

Легальность происхождения сырья была проверена через федеральную систему «ВетИС» (модуль «Меркурий»). Экспортное разрешение оформлено Россельхознадзором в автоматизированной платформе «Аргус».