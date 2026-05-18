В Пермском крае к лету подготовили пять пожарных поездов

Каждый состав оснащён дополнительной цистерной-водохранилищем. Общая вместимость одного поезда — до 180 тонн воды, что сопоставимо с 70 автоцистернами. Это позволяет МЧС не тратить время на поиск источников воды. Поезда также укомплектованы мощными насосными установками, способными подавать до 40 литров воды в секунду на расстояние более километра. Собственный дизель-генератор обеспечивает автономность в полевых условиях.