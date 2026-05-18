В Пермском крае к лету подготовили пять пожарных поездов

Всего СвЖД разместила 21 состав на ключевых станциях Свердловской магистрали.

Пять пожарных поездов готовы к летнему сезону в Пермском крае, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

В апреле — мае спецсоставы уже четырежды выезжали для тушения пожаров. В Пермском крае поезда помогают ликвидировать природные возгорания в полосе отвода железной дороги и прилегающих территориях. Всего СвЖД разместила 21 пожарный поезд на ключевых станциях Свердловской магистрали.

Каждый состав оснащён дополнительной цистерной-водохранилищем. Общая вместимость одного поезда — до 180 тонн воды, что сопоставимо с 70 автоцистернами. Это позволяет МЧС не тратить время на поиск источников воды. Поезда также укомплектованы мощными насосными установками, способными подавать до 40 литров воды в секунду на расстояние более километра. Собственный дизель-генератор обеспечивает автономность в полевых условиях.

В пресс-службе отмечают, что подъехать максимально близко к очагам зачастую возможно только по железной дороге. Для дежурных расчётов создан неприкосновенный запас продуктов и воды на двое суток автономной работы. Все пожарные поезда СвЖД входят в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС. Они защищают инфраструктуру железных дорог и регулярно помогают регионам в тушении огня.

