В Красноярске пройдет профориентационный фестиваль для школьников

В Свердловском районе Красноярска 20 мая пройдет «ПРО-фестиваль 2026» для подростков. Свои специальности представят 17 техникумов Красноярска и Дивногорска, а также институты, академии, молодежные и патриотические центры города, сообщили в мэрии.
На один день общественное пространство станет площадкой, где школьники смогут познакомиться с будущими профессиями и учебными заведениями. Участникам предоставят возможность попробовать себя в роли специалистов и узнать больше о поступлении. Кроме образовательных активностей, гостей ждут мастер-классы, выставка спецтехники, авиасимуляторы, презентация работы дорожного пылесоса, показательные выступления кинологов и выставка оружия.
«Наш ежегодный фестиваль давно вышел за пределы районного мероприятия. Помимо районных техникумов, к нам приезжают образовательные организации со всего Красноярска и соседних городов. Основная задача — помочь подросткам с выбором будущей профессии и организовать открытую коммуникацию между школьником, учебным заведением и будущим работодателем», — рассказала Лилия Назмутдинова, руководитель администрации Свердловского района.
Программа начнется в 15:00 на площади имени Я. Свердлова на улице 60 лет Октября, 46. Вход на фестиваль свободный.