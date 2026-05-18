В Красноярске пройдет профориентационный фестиваль для школьников

На один день общественное пространство станет площадкой, где школьники смогут познакомиться с будущими профессиями и учебными заведениями. Участникам предоставят возможность попробовать себя в роли специалистов и узнать больше о поступлении. Кроме образовательных активностей, гостей ждут мастер-классы, выставка спецтехники, авиасимуляторы, презентация работы дорожного пылесоса, показательные выступления кинологов и выставка оружия.