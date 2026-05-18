В Нижнем Новгороде прошёл юбилейный фестиваль «БайкалРобот-2026»

15 и 16 мая площадки Центра развития компетенций «Мультилаб Эн+» — «Школа 800» и лицей № 40 — приняли Всероссийский инженерно-технологический фестиваль «БайкалРобот-2026». В этом году масштабное мероприятие отметило десятилетие, объединив 231 команду и почти 600 школьников из разных городов России. Нижегородский этап собрал 15 команд и 26 участников, наглядно продемонстрировав, как техническое творчество становится драйвером современного школьного образования.
Десять лет развития: от локальной идеи к федеральному движению.
История «БайкалРобота» началась в 2016 году как инициатива энтузиастов Восточной Сибири. Постепенно проект перешёл в мультирегиональный формат. Сегодня фестиваль охватывает двенадцать площадок, девять из которых базируются в «Мультилабах Эн+».
«БайкалРобот» — это не просто соревнование, а часть системной работы по подготовке будущих специалистов, — признают специалисты в сфере кадрового обеспечения.
«Мы реализуем системную, стратегическую работу по формированию кадрового резерва, начиная со школьной скамьи. Один из наших ключевых инструментов в этой работе — проект “Мультилаб”. Это сеть современных мультимедийных образовательных пространств в школах. Наша цель — уже в юном возрасте повысить интерес к инженерным и техническим специальностям, развить практические компетенции и помочь ребятам в осознанном выборе профессии», — отмечает Ольга Дворцова, директор по персоналу Нижегородского филиала «Эн+ Тепло Волга».
Компания создает целую экосистему возможностей. В Нижнем Новгороде уже успешно работают две такие площадки. На их базе проводятся инженерно-технологические фестивали, организуются соревнования, где школьники получают уникальный шанс для обучения, экспериментов и реализации своих самых смелых идей.
От 3D-принтеров до гидроэнергетики.
Соревнования «БайкалРобот-2026» прошли в два этапа. 15 мая — мультикомпетентностная игра, охватившая электронику, программирование, 2D/3D-прототипирование, ЧПУ-резку, экологию и мультимедиа. 16 мая состоялись зачёты по восьми инженерным направлениям.
«В фестивале Принимаем участие уже второй год, так как мы являемся лабораторией “Мультилаб Эн+”. А сам “БайкалРобот” на протяжении 10 лет продолжает свою деятельность и с каждым годом набирает обороты, — отмечает Дмитрий Тимирбулатов, учитель физики и руководитель “Мультилаба Эн+” в “Школе 800”. — Задания каждый год становятся интереснее, труднее, но это и завораживает, и дает некий огонек ребятам».В этом году площадка масштабировала компетенции. «Энергия в действии» моделирует работу манипуляторов на предприятиях Эн+: ребята на поле выполняют транспортные миссии, перемещая грузы между точками. В направлении «Юный инженер» участники собирали мини-ГЭС, обеспечивающие деревню электричеством. Педагоги признают — участникам фестиваля помогли образовательные курсы в «Мультилабе Эн+».
«Мультилаборатория — это инженерный класс с новыми станками, 3D-принтерами, ЧПУ, чего в обычной школе нет, — подчёркивает Тимирбулатов. — Это история про рост, про инженерию. Когда дети выходят на конкурсы профессионального уровня, уже знают как с этим работать — это закладывает их будущий успех».
Итоги соревнований подвели в трёх ключевых номинациях. В категории «Энергия в действии» первое место занял Максим Чемизов, второе — Артём Викулов, бронзу разделили Дарья Касьянова и Александр Тарасов.
«Программирование — моё любимое хобби, — делится впечатлениями Александр Тарасов. — Люблю программировать и строить роботов в нашем “Мультилабе”.
В направлении «Юный инженер» пьедестал заняли Ильдар Даутов (1 место), Никита Перепёлкин (2 место) и Виктория Перепёлкина (3 место). Команда учеников школы № 170 Анна Назарова и Артём Денисов представили макет «Устойчивого города будущего» и заняли первое место.
Заместитель директора школы № 170 Александр Малкин отметил педагогическую ценность формата: «Нас поразил масштаб! Выступление перед несколькими городами России по видеосвязи накладывает определённые особенности. Это очень интересный опыт, обязательно будем участвовать ещё».
Образование, ориентированное на завтрашний день.
Цель фестиваля «БайкалРобот — 2026»— популяризация инженерных знаний среди школьников, развитие их творческого потенциала и активное участие в проектах, соответствующих целям устойчивого развития. Задачи мероприятия напрямую связаны с формированием навыков проектной деятельности, научного анализа, работы в команде и внедрением инновационных подходов в образовательные процессы.
«БайкалРобот-2026» — это живой, командный поиск решений для реальных задач. И судя по горящим глазам участников, в следующем году фестиваль снова соберёт рекордное число молодых инженеров, готовых проектировать будущее. А благодаря поддержке Эн+ и развитию сети «Мультилабов» у каждого из них есть шанс превратить школьное увлечение в профессию.