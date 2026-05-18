В глэмпинге деревни Лабышки Татарстана появилась новая инфраструктура

Там установили детский игровой комплекс и дополнительные банные чаны.

Источник: Национальные проекты России

Современный детский игровой комплекс и дополнительные банные чаны появились в глэмпинге «ВМесте» в деревне Лабышке Камско-Устьинского района Татарстана. Обновление проведено в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в государственном комитете республики по туризму.

Новое оснащение глэмпинга позволит сделать отдых гостей еще более комфортным и разнообразным. Ранее там уже были оборудованы баня и беседка, предназначенная для проведения мероприятий и встреч, а также пункт проката пополнился тюбингами для зимнего отдыха.

Отметим, глэмпинг расположен недалеко от Лабышенских гор, которые являются государственным природным заказником республики. Также в Камско-Устьинском районе туристы могут посетить Юрьевскую пещеру, гору Лобач и местные виноградники.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.