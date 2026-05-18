Горячую воду в Красноярске отключат по новому графику

Стал известен новый график отключения горячей воды.

В Красноярске опубликован скорректированный график плановых отключений горячей воды в рамках подготовки теплосетей и оборудования к зиме. Об этом сообщает СГК.

Новые даты:

27 мая — 5 июня — контур Красноярской ТЭЦ-2 (даты изменены);

15 — 24 июня — контур ТЭЦ-1 (без изменений);

13 — 22 июля — контур ТЭЦ-3 (без изменений);

2 — 4 июня и 3 — 13 августа — микрорайон Солнечный (даты изменены).

Как отмечают в компании, границы контуров теплоснабжения ТЭЦ в этом году немного другие. Для потребителей ТЭЦ-3 гидравлические испытания пройдут в один этап (раньше было два с разными сроками).

Ранее мы сообщали график отключения холодной воды в 2026 году в Красноярске.