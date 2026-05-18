В Красноярском крае жильцам вернули 111 тысяч рублей после смены управляющей компании

В Ачинске прокуратура помогла жильцам дома на улице Тарутинской 2 вернуть 111 тыс. рублей, которые остались у прежней управляющей компании. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
С жалобой обратилась местная жительница. Проверка показала, что до июня 2023 года домом управляло ООО «Собственник». После решения общего собрания собственников управление перешло к ООО «ГорЖЭК».Прежняя управляющая компания передала новому управленцу техническую документацию только спустя месяц. При этом деньги, которые жильцы платили по статье «текущий ремонт», перечислены не были.
По данным прокуратуры, на счете осталось 111 тыс. рублей. Эти средства собственники уже оплатили, но они так и не были использованы. Прокуратура обратилась в суд и потребовала взыскать деньги с ООО «Собственник» как неосновательное обогащение. Суд удовлетворил иск.
После этого исполнительное производство завершили. Деньги взыскали в полном объеме, права жильцов восстановлены.