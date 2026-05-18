Нижегородские власти предложили землю и льготы под строительство дата-центров

Нижегородская область предложила инвесторам землю, энергию и льготы для строительства центров обработки данных. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Инициативу представил губернатор Глеб Никитин на сессии «ЦОДы на пределе: кто будет развивать инфраструктуру для ИИ и цифровой экономики?» на ЦИПР-2026. Глава региона отметил, что в регионе отмечается дефицит центров обработки данных.
«Крупный промышленный и ИТ-кластер Нижегородской области потребляют очень большое количество вычислительных мощностей. Не меньшего объема будет требовать и растущий вокруг ИТ-кампуса “НЕЙМАРК” ИТ-квартал, который будет включать себя ИТ-технопарк, R&D-центр “ИКС Холдинга” и научный ИТ-центр на Окском съезде», — подчеркнул Глеб Никитин.
Сейчас под строительство ЦОДов доступны участки рядом с ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске, в Балахнинском округе и в пригороде Выксы.
