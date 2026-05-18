В майские праздники Краснодарский край принял более 800 тысяч гостей

Более 800 тыс. человек посетили Краснодарский край в период майских праздников, сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василий Воробьев. Развитие внутреннего туризма ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Краснодарский край принял более 615 тысяч гостей. Еще порядка 216 тысяч человек приехали отдохнуть с однодневной экскурсией — это почти на 3 тысячи больше, чем за аналогичный период минувшего года. Самым востребованным направлением стало Черноморское побережье: Сочи, Анапа, Геленджик и Новороссийск. Также гости насладились предгорными пейзажами Апшеронского, Лабинского и Мостовского районов. Набирают популярность такие направления, как гастро-, эно- и агротуризм», — отметил Воробьев.
В период с 1 по 11 мая на курортах региона работали более 3 тыс. объектов размещения, рассчитанных на 267 тыс. мест. Средняя заполняемость гостиниц и отелей в праздники в Сочи составила 77%, в Геленджике — 71%, в Новороссийске — 68%. Традиционно популярностью в этот период пользовались и предгорные районы Кубани. В Мостовском районе этот показатель составляет 83%, в Горячем Ключе — 86%, в Лабинском районе — 69%.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.