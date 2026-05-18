Михаил Мишустин выступил на «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде

Россия успешно перешла от поиска замены ушедшим зарубежным ИТ-продуктам к активному внедрению собственного программного обеспечения. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде. По его словам, за последние шесть лет доля ИТ-сферы в структуре ВВП страны удвоилась, а объем продаж отечественных решений по итогам прошлого года превысил 5 триллионов рублей.