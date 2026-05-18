Михаил Мишустин выступил на «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде

Россия успешно перешла от поиска замены ушедшим зарубежным ИТ-продуктам к активному внедрению собственного программного обеспечения. Об этом сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде. По его словам, за последние шесть лет доля ИТ-сферы в структуре ВВП страны удвоилась, а объем продаж отечественных решений по итогам прошлого года превысил 5 триллионов рублей.
Глава кабмина подчеркнул, что благодаря работе индустриальных центров компетенций удалось закрыть большинство потребностей в уникальном софте. Сейчас более половины предприятий перешли на российские системы проектирования и моделирования. В качестве успешного примера взаимодействия науки и бизнеса премьер привел создание деталей для отечественного авиадвигателя ПД-14 с помощью российских программных комплексов.
Для дальнейшего укрепления технологического суверенитета государство сохранило ключевые преференции для ИТ-отрасли, включая пониженные страховые взносы и льготную ставку налога на прибыль. Кроме того, в стране стремительно растет рынок искусственного интеллекта, интеграция которого в производственные процессы позволяет предприятиям существенно сокращать издержки и повышать производительность труда.
Ранее сообщалось, что инвесторам предложат льготы за строительство дата-центров под Нижним.