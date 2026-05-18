В Нижегородской области отразили атаку более 20 БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Атаку более 20 беспилотников отразили над Нижегородской областью, поврежден объект на территории одного из предприятий, никто не пострадал, сообщил глава региона Глеб Никитин.
«Сегодня в утреннее и дневное время силы ПВО отразили атаку более 20 БПЛА в Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Никитин в мессенджере «Макс».
Он сообщил, что в результате падения обломков зафиксированы незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры, над устранением последствий работают оперативные службы.
Работа по защите неба над регионом продолжается, добавил Никитин.