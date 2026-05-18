В Нижегородской области отразили атаку более 20 БПЛА

Никитин: на территории Нижегородской области отразили атаку более 20 БПЛА.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Атаку более 20 беспилотников отразили над Нижегородской областью, поврежден объект на территории одного из предприятий, никто не пострадал, сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Сегодня в утреннее и дневное время силы ПВО отразили атаку более 20 БПЛА в Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Никитин в мессенджере «Макс».

Он сообщил, что в результате падения обломков зафиксированы незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры, над устранением последствий работают оперативные службы.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — подчеркнул глава региона.

Работа по защите неба над регионом продолжается, добавил Никитин.

