В Калининграде загорелась станция техобслуживания, на месте работают пожарные

В Калининграде в Балтийском переулке загорелась станция технического обслуживания. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы в понедельник, 18 мая.
О ЧП стало известно около 15:10. Свидетели сообщают о густом чёрном дыме над автосервисом. К месту возгорания прибыли несколько пожарных машин и скорая помощь. Рядом со станцией остаются припаркованные автомобили, на территории работают спасатели. Данных о пострадавших пока нет.
В региональном управлении МЧС «Клопс» подтвердили, что горит автосервис. Площадь пожара составляет 70 м², на месте работают экстренные службы. Пострадавших нет.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше