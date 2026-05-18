В Калининграде загорелась станция техобслуживания, на месте работают пожарные

О ЧП стало известно около 15:10. Свидетели сообщают о густом чёрном дыме над автосервисом. К месту возгорания прибыли несколько пожарных машин и скорая помощь. Рядом со станцией остаются припаркованные автомобили, на территории работают спасатели. Данных о пострадавших пока нет.