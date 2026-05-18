Казанский медуниверситет представил свои разработки на «КазаньФорум»

Казанский государственный медицинский университет (КГМУ) представил свои разработки, касающиеся модернизации процесса обучения студентов и ординаторов, на XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум», сообщили в вузе. Участие учреждения в мероприятии было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Представленные инновационные разработки имеют большое значение для модернизации образовательного процесса и повышения качества подготовки будущих медицинских специалистов. VR-тренажеры и муляжи позволяют студентам и ординаторам отрабатывать практические навыки в безопасной и контролируемой среде, что особенно важно для сложных областей медицины. Уверен, что эти технологии станут важным шагом вперед в подготовке высококвалифицированных кадров для системы здравоохранения», — рассказал и. о. ректора КГМУ Айрат Фаррахов.
Одна из них представленных разработок — VR-тренажер «Программа для подготовки и проверки компетенций в области родовспоможения в виртуальной реальности». Внутри тренажера создаются подробные трехмерные модели женского организма, ребенка и родового канала. В систему «вшиты» несколько вариантов сценариев родов, в которых шаг за шагом показывается, как изменяется положение ребенка и какие действия должен выполнить специалист.
Также на форуме были представлены муляжи для выполнения практических манипуляций по уходу за пациентами и анатомические макеты, разработанные малым инновационным предприятием «Анатомо-клиническая школа» (АКШ), соучредителем которого является КГМУ. В производстве муляжей использовались материалы, позволяющие сделать их по тактильным ощущениям максимально приближенными к реальности.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.