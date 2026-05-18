В Самаре в Иверском монастыре прошел молебен в честь Самарского знамени

В Самаре 18 мая в Иверском женском монастыре прошел благодарственный молебен в честь Дня Самарского знамени. В этом году исторической реликвии исполняется 150 лет. Богослужение возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. В монастыре собрались клирики Самарской митрополии, воспитанницы и педагоги Иверской гимназии, а также жители города и представители властей. Об этом сообщила администрация Самары.