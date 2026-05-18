В Самаре в Иверском монастыре прошел молебен в честь Самарского знамени

Источник: администрация Самары

В Самаре 18 мая в Иверском женском монастыре прошел благодарственный молебен в честь Дня Самарского знамени. В этом году исторической реликвии исполняется 150 лет. Богослужение возглавил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. В монастыре собрались клирики Самарской митрополии, воспитанницы и педагоги Иверской гимназии, а также жители города и представители властей. Об этом сообщила администрация Самары.

«Ровно 150 лет назад, в 1876 году, Самарское знамя было вышито монахинями Иверского женского монастыря, а в 1877 году, во время русско-турецкой войны, передано балканским ополченцам», — говорится в сообщении.

Подлинник Самарского знамени хранится в Национальном музее военной истории в Софии. Копия боевого стяга находится в храме-часовне святых царственных Страстотерпцев на территории Иверского монастыря, а также в Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина.

После молебна в обители возложили цветы к могиле Петра Алабина. В этот же день в школах и учреждениях культуры Самары прошли уроки истории, лекции и кинопоказы, посвященные Самарскому знамени.