Дом культуры села Селты в Удмуртии получил новое оборудование

Селтинский Районный Дом культуры в Удмуртской Республике получил новое оборудование в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Селтинского района.
Дополнительное техническое оснащение стало возможным благодаря победе коллектива в конкурсе «Лучшие практики среди домов культуры». Для учреждения закупили новую мебель, лазерное многофункциональное устройство и ламинатор формата А3, контроллер управления светом, генераторы снега и дыма. Также там смонтировали современное механическое оборудование сцены. Все это позволит сотрудникам организовывать мероприятия на более высоком техническом уровне.
Отметим, Дом культуры остается одним из самых востребованных площадок района. В прошлом году там провели более 2 тыс. мероприятий, которые объединили 160 тыс. зрителей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.