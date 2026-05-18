В селе Красногвардейском Ставропольского края появится скейт-парк

Скейт-парк обустроят на улице Заводской в селе Красногвардейском Ставропольского края в ходе третьего этапа благоустройства расположенной там общественной территории, сообщили в правительстве региона. Работы выполнят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Первые две очереди обновления парка были посвящены созданию зоны тихого отдыха и пешеходным дорожкам. Теперь на территории приступили к строительству специализированной площадки для любителей экстремальных видов спорта и активного образа жизни. Новая площадка будет включать в себя базовые фигуры для катания на скейтбордах, роликах и самокатах.
«При формировании плана благоустройства мы в первую очередь ориентировались на запросы людей. Проект парка на Заводской выиграл голосование, потому что он нужен людям: мамам с колясками, пожилым людям и, конечно, детям и подросткам. Сегодня наша задача — сделать место, которое будет интересно разным возрастам и группам жителей. Скейт-парк — это ответ на многочисленные просьбы молодежи и родителей. Мы строим не просто бетонные фигуры, мы создаем условия для здорового досуга. Парк должен жить, а жить он будет только тогда, когда каждый посетитель найдет в нем занятие по душе», — отметил временно исполняющий полномочия главы Красногвардейского округа Эдуард Колтунов.
Окончание работ запланировано на август. Напомним, всего в Ставропольском крае в этом году планируется реализация 33 проектов, за которые проголосовало большинство жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.