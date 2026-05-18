ФСБ пресекла экстремистскую деятельность заключенного из Гуково

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУФСИН России по Ростовской области пресекли незаконную экстремистскую деятельность 44-летнего заключенного из Гуково. В отношении отбывающего наказание за мошенничество и сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

Источник: Коммерсантъ

В экстремистское сообщество фигурант вступил, находясь в колонии.

«Он управлял преступной средой на подконтрольной ему территории, организовывал встречи прибывающих осужденных, пропагандировал негативное отношение к сотрудникам ФСИН России и осужденным, не поддерживающим идеологию запрещенной организации, осуществлял сбор денежных средств для пополнения так называемого общака, контролировал соблюдение принятых в криминальной среде законов и “понятий”», — пояснили в УФСБ.

Расследование продолжается.