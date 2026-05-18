В Пензе состоялась педагогическая экспедиция

Шестая педагогическая экспедиция прошла в Пензе с 12 по 15 мая в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Пензенской области.
Темой мероприятия стала «Среда, формирующая эмоциональное благополучие». Особое внимание в этом году уделили практике дошкольных образовательных учреждений. Участники экспедиции, прибывшие из Калининградской, Ярославской, Нижегородской, Новосибирской, Московской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга, посетили детские сады № 89 и № 57 в Пензе, а также «Спутник» и «Лукоморье» в селе Засечное. Эти учреждения были выбраны в качестве примеров успешной реализации программ по развитию личностного потенциала детей.
Так, в детсаду «Лукоморье» участникам продемонстрировали центры детской активности, такие как «Воображариум», «Кинозал», «Музей одной картины» и «Город детства. Открытое пространство», а также организовали для них мастер-классы, включавшие технологию «картирование» и такие методики, как «Говорящая среда», «Гибкое зонирование» и «Время выбора».
«Это мероприятие — не просто стажировка или формальное повышение квалификации. Это уникальная площадка, объединяющая педагогов. Они приезжают в Пензенскую область, чтобы совместно проектировать, изучать и исследовать образовательную среду, помогая друг другу, обмениваясь опытом и открывая новые практики, тем самым способствуя собственному росту и развитию. Пензенская область выбрана не случайно. Мы давно наблюдаем за вашими образовательными организациями, видим их значительный потенциал и уникальный опыт, который заслуживает внимания и изучения», — отметила организатор экспедиции Альбина Кораблева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.