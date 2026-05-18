В Красноярском крае обновляют центры помощи семье и детям

В Красноярском крае продолжают модернизировать центры помощи семье и детям. Сейчас ремонт идет в трех учреждениях Красноярска, сообщили в министерстве социальной политики региона.

Официальным символом таких центров станет подсолнух. Его используют как знак места, где семьи могут получить помощь. Работы проводят в Краевом центре семьи на улице Павловна 17, а также в центрах социальной помощи семье и детям «Доверие» на улице Спортивной 188 и «Надежда» на улице Железнодорожников 30.

Помощь оказывают очно и дистанционно. С семьями работают педагоги-психологи, реабилитологи и логопеды. В некоторых учреждениях дети могут временно проживать, если родители находятся на лечении, в командировке или если решается вопрос об ограничении родительских прав. Также в ряде территорий действуют социальные гостиницы для молодых женщин с детьми, оставшихся без поддержки близких. В центрах постепенно вводят новые форматы работы. Среди них «семейные субботы», гибкие графики, услуги социальных нянь, «семейные гостиные» и мастерские.

«Модернизация центров семьи напрямую связана с реализацией нацпроекта “Семья”. Преобразования учреждений с учетом единого подхода к организации пространства и предоставляемого перечня социальных услуг направлены на повышение доступности и качества оказываемой помощи, создание благоприятной среды для развития и благополучия каждой семьи», — рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Полностью обновить сеть таких учреждений в крае планируют к 2030 году. Всего в Красноярском крае работает 15 специализированных центров помощи семье и детям. Ежегодно туда обращаются более 40 тыс. семей. Среди них многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, неполные семьи и семьи, оказавшиеся в трудной ситуации.