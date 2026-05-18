Старт скакового сезона в Ростове перенесён

Открытие скакового сезона в Ростове, которое ранее планировали на 24 мая, не состоится в назначенный срок. Новую дату пока не называют. Об этом rostov.aif.ru рассказала представитель конников Дона Надежда Зубкова. «Открытие скакового сезона переносится. Число пока не определили, так как на сегодня ещё идёт процесс оформления документов о смене собственника», — прокомментировала нашей редакции Надежда Зубкова.