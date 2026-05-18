Глеб Никитин сообщил об атаке более 20 БПЛА на Нижегородскую область 18 мая

Силы ПВО отразили атаку более 20 вражеских беспилотников на Нижегородскую область. Об этом 18 мая сообщил губернатор Глеб Никитин в своих соцсетях.
По словам главы региона, в результате падения обломков БПЛА фиксируются повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Над устранением последствий работают оперативные службы.
Как стало известно, враг пытался атаковать Нижегородскую область утром и днем в понедельник. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.
Напомним, в целях безопасности в аэропорту имени Чкалова в шесть утра 18 мая ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Ряд рейсов перенесли на новое время или вовсе отменили.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше