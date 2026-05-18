Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин сообщил об атаке более 20 БПЛА на Нижегородскую область 18 мая

Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.

Источник: Живем в Нижнем

Силы ПВО отразили атаку более 20 вражеских беспилотников на Нижегородскую область. Об этом 18 мая сообщил губернатор Глеб Никитин в своих соцсетях.

По словам главы региона, в результате падения обломков БПЛА фиксируются повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Над устранением последствий работают оперативные службы.

Как стало известно, враг пытался атаковать Нижегородскую область утром и днем в понедельник. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.

Напомним, в целях безопасности в аэропорту имени Чкалова в шесть утра 18 мая ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Ряд рейсов перенесли на новое время или вовсе отменили.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше