Трое подростков в Калининграде получили по 8 лет колонии за серию разбоев и нападение у ТЦ

Калининградский областной суд вынес приговор троим местным жителям. Все они признаны виновными в серии тяжких преступлений, включая кражи из магазинов, вооружённые разбои и нападение на молодых людей у торгового центра.
Самый жестокий эпизод произошёл в конце 2024 года у ТЦ на улице Театральной в Калининграде. Осуждённые напали на парня и девушку, избили их, ограбили, а также совершили действия сексуального характера.
Суд назначил каждому из фигурантов наказание в виде 8 лет лишения свободы. Двое несовершеннолетних отправятся в воспитательную колонию. Их старший сообщник, которому уже исполнилось 18 лет, будет отбывать срок в колонии строгого режима.
С законных представителей осуждённых взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 1 миллион рублей. В пользу 18-летнего потерпевшего дополнительно взыскано 450 тысяч рублей.