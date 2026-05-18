Белгородская фирма благоустроит сквер возле Курского госуниверситета за 102 млн

Предполагается, что на участке появится пешеходный фонтан с подсветкой и водной композицией из 50 струй с регулируемой высотой до 1,5−2 м. В документах закупки говорится, что фонтан выложат из бетонной плиты с соотношением сторон 24 на 12 метров. Объем воды с учетом насосной станции составит 13 кубометров. Исполнить обязательства по контракту от подрядчика требуется до 21 августа 2026 года. Работы оплатят из средств КГУ, полученных в виде субсидии из федеральной казны.