Белгидромет предупредил белорусов о жаре до +30 в мае

В Беларусь в мае придет по-настоящему летний зной, пишет БелТА.
В Белгидромете отметили, что после спокойных теплых выходных белорусам следует настроиться на активную в погодном отношении неделю. Жарче всего будет в восточной половине страны, куда по юго-западной периферии антициклона продолжит поступать теплый воздух, прогнозируется до +30 градусов. На западе Беларуси будет не так жарко, ожидаются комфортные от +17 до +25 градусов.
При этом из-за поступления теплых и влажных воздушных масс высока вероятность развития кучево-дождевой облачности, от чего не обойдется без кратковременных дождей и гроз.
С дождями будет во вторник, 19 мая. Ночью будет от +10 до +15 градусов, на западе от +8 до +9. Но уже днем потеплеет от +16 по северо-западу до +30 по востоку.
В среду, 20 мая, также возможны непродолжительные дожди местами. В ночные часы термометры покажут от +8 до +14 градусов и даже до +16 тепла по юго-востоку. А днем воздух прогреется от +17 по северо-западу до +29 градусов по юго-востоку.
В четверг, 21 мая, в Беларуси вновь есть вероятность дождей, гроз и туманов. Ночью будет в среднем от +10 до +16 градусов, но в некоторых районах на западе страны местами всего до +9. Днем будет от +18 градусов по северо-западу до +30 градусов по юго-востоку.
В пятницу, 22 мая, кратковременные дожди пройдут почти по всей стране. Очень холодно ночью не будет — примерно от +10 до +17 градусов, а днем потеплеет от +17 на западе до +28 градусов по юго-востоку.
Суббота, 23 мая, также обещает быть дождливой. Местами — кратковременные дожди, грозы, ночью и утром возможен слабый туман. В ночные часы в среднем будет от +6 до +12 градусов, а по юго-востоку теплее — до +16 градусов, днем воздух прогреется от +17 до +24 градуса тепла.
В воскресенье, 24 мая, погода не будет сильно отличаться от установившейся на неделе: кратковременные дожди, грозы местами, туман ночью и на рассвете. Температура воздуха ночью от +6 до +12, а днем в среднем от +19 до +26 тепла. Также днем в отдельных районах прогремят грозы.
Напомним, ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о долгосрочном потеплении до +28 в Беларуси, но с дождями на неделе с 18 по 24 мая: «Ворвется летнее тепло до +28, но с одним “но”.
