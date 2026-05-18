Экоуроки в школах НАО станут нагляднее благодаря новому оборудованию

Отметим, что в 2024 году на грантовые средства компании «Лукойл» центр приобрел интерактивный стол (экран). С ним процесс экологического просвещения стал более увлекательным и доступным для подрастающего поколения. Кроме того, в прошлом году в НАО провели 36 экоуроков, 16 игр, две викторины и 38 мастер-классов на тему бережного отношения к природе.