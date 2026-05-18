Экоуроки в школах НАО станут нагляднее благодаря новому оборудованию

Уроки экопросвещения о важности вторичной переработки пластиковых отходов в школах Ненецкого автономного округа станут нагляднее благодаря закупке электрошредера, сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО. Создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов входит в число задач нацпроекта «Экологическое благополучие».
Новое оборудование в рамках реализации проекта «Развитие безотходного и малоотходного производства» приобретет центр природопользования и охраны окружающей среды региона. После поставки электрошредера для учащихся школ и других учреждений округа планируют проводить мастер-классы с демонстрацией переработки отходов в мелкие фракции, пригодные для дальнейшего использования.
Отметим, что в 2024 году на грантовые средства компании «Лукойл» центр приобрел интерактивный стол (экран). С ним процесс экологического просвещения стал более увлекательным и доступным для подрастающего поколения. Кроме того, в прошлом году в НАО провели 36 экоуроков, 16 игр, две викторины и 38 мастер-классов на тему бережного отношения к природе.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.