Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экоуроки в школах НАО станут нагляднее благодаря новому оборудованию

Электрошредер позволит проводить для школьников мастер-классы с демонстрацией переработки отходов.

Источник: Национальные проекты России

Уроки экопросвещения о важности вторичной переработки пластиковых отходов в школах Ненецкого автономного округа станут нагляднее благодаря закупке электрошредера, сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО. Создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов входит в число задач нацпроекта «Экологическое благополучие».

Новое оборудование в рамках реализации проекта «Развитие безотходного и малоотходного производства» приобретет центр природопользования и охраны окружающей среды региона. После поставки электрошредера для учащихся школ и других учреждений округа планируют проводить мастер-классы с демонстрацией переработки отходов в мелкие фракции, пригодные для дальнейшего использования.

Отметим, что в 2024 году на грантовые средства компании «Лукойл» центр приобрел интерактивный стол (экран). С ним процесс экологического просвещения стал более увлекательным и доступным для подрастающего поколения. Кроме того, в прошлом году в НАО провели 36 экоуроков, 16 игр, две викторины и 38 мастер-классов на тему бережного отношения к природе.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше