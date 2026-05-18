ЕР выступила против блокировки соцсетей для пользователей до 14 лет

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. «Единая Россия» против идей о запрете доступа пользователям до 14 лет в социальные сети, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Он отметил, что нужно сосредоточиться на развитии отечественных платформ, на которых уделяется пристальное внимание борьбе с нежелательным и деструктивным контентом, а регулировать доступ детей в социальные сети — это дело внутрисемейное, и «не надо туда лезть, родители разберутся сами».
«Общество уже устало от подобных инициатив. Предлагаю авторам таких и многих других “новаций” заняться чем-то более полезным», — добавил глава думского комитета.