В столице Прикамья завершается отделка фасада здания пансионата онкоцентра

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал возведение онкоцентра в краевом центре. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Сейчас на строительной площадке идут работы на всех корпусах будущего онкологического центра. В здании, предназначенном для пансионата на 120 человек, уже смонтированы витражи и дверные группы, установлены лифты. Также здесь оканчиваются работы по монтажу потолка, наклеиванию обоев. Укладываются покрытия на пол, идет монтаж сантехники. Вскоре в пансионате планируют начать установку мебели. А фасад будет готов до конца мая.
В главном здании онкологического центра прокладываются инженерные коммуникации, продолжается установка лифтов и эскалаторов. В помещениях готовятся к монтажу медицинского оборудования. Также здесь идет монтаж фасада и витражей, оканчиваются работы по укладке кровли. Здание примет лечебно-диагностический блок, блок ядерной медицины и палатный корпус из трех секций.
Ведутся работы по устройству наружных коммунальных сетей, медицинских газов, запущена котельная. Также идет благоустройство территории вокруг центра. Часть работ уже исполнили, в июне начнется асфальтирование дороги.
Онкологический центр Пермского края станет одним из крупнейших профильных учреждений в России и будет обеспечивать полный цикл диагностики, лечения и реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. Медицинская помощь будет оказываться в рамках ОМС, а центр сможет ежегодно принимать порядка четырнадцати тысяч пациентов.