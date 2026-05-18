В Башкирии обновили участок дороги Шаран — Новобалтачево — Андреевка

Участок дороги Шаран — Новобалтачево — Андреевка протяженностью более 2 км отремонтировали в Илишевском районе Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
В нормативное состояние привели участок возле села Верхнеяркеево. Подрядная организация уложила новое асфальтобетонное покрытие и нанесла дорожную разметку.
«Эта дорога связывает Илишевский и Чекмагушевский районы, в которых проживает около 60 тысяч человек. Жители небольших сел и деревень доезжают по ней до районного центра — села Верхнеяркеево. Они жаловались на неудовлетворительное состояние данного участка дороги. Благодаря ремонту проезд стал намного безопаснее и комфортнее», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.
Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в регионе планируют привести в нормативное состояние около 200 км дорог и 15 мостов общей протяженностью 1,9 тыс. пог. м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.