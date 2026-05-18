Первый нижегородский санаторий участвует в проекте «Производительность труда»

Городецкий санаторий стал участником федпроекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Учреждение специализируется на лечении болезней органов опоры и движения, неврологических и профессиональных заболеваний. Теперь в санатории будут работать специалисты Регионального центра компетенций и внедрять бережливые технологии.
«Специалисты РЦК будут работать на площадке предприятия в течение полугода. За это время они выберут пилотный поток, проведут аудит, определят проблемные места, предложат решения для повышения производительности труда», — рассказал министр промышленности Максим Черкасов.
Участие в проекте позволит оптимизировать процессы и улучшить условия труда для работников санатория. Специалисты центра компетенций также подготовят внутренних тренеров, которые смогут обучать бережливым технологиям своих коллег.
Для участия в проекте нужно оставить заявку на сайте производительность.рф. Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить в центре «Мой бизнес» — очно либо по номеру 8 (800) 301−29−94.
