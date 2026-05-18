«Ночь музеев» в Нижегородской области посетили 118 тысяч человек

Лидером по числу посетителей в этом году стал Нижегородский художественный музей — там побывали 18,4 тысячи человек. Самой популярной локацией оказался Дом губернатора в Кремле, который посетили более 10 тысяч гостей. Нижегородский музей-заповедник принял почти 18 тысяч человек, из них половина пришлась на филиал «Нижегородский кремль». А выставку «Собор Святых», посвящённую храмовой скульптуре, увидели больше 1100 человек.