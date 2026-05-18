В Подмосковье запустили первый в стране VR-тренажер для обучения детей ПДД

Первый в России VR-тренажер по безопасности дорожного движения «Мир безопасных дорог» презентовали ученикам школы «Лидер» в Химках, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Комплекс создан в рамках системной работы по повышению безопасности дорожного движения, что соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма — это одно из приоритетных направлений работы в Подмосковье. Мы хотим, чтобы дети чувствовали себя уверенно на дороге и знали, как быть в безопасности, поэтому разработали уникальный тренажер. Это поможет ребятам запомнить правила не из скучных книжек, а через приключение. Проект задает новый стандарт того, как можно обучать безопасному поведению на дороге через практику и геймификацию, а не через формальные занятия. И мы надеемся, что он станет полезным помощником для подмосковных школьников», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
Тренажер представляет собой мобильный обучающий комплекс, в который входят программное обеспечение, 15 VR-очков и 30 контроллеров, ноутбук-сервер для сбора статистики действий школьников. Всего разработано три сценария, основанных на типовых маршрутах ребенка: от дома до школы, от школы до парка и обратно домой.
Маршруты помогает пройти робот-наставник Семафор (Сема), который эмоционально реагирует на действия ребенка, показывая одобрение, испуг или грусть, а также объясняет правила и подсказывает, как действовать безопасно. Для учителей предусмотрена административная панель, с помощью которой можно собирать данные о прохождении заданий, анализировать ответы школьников и выстраивать более точечную профилактическую работу.
По итогам презентации школе «Лидер» передано программное обеспечение для дальнейшей работы с учащимися. В минтрансе Подмосковья добавили, что в дальнейшем занятия на VR-тренажере будут внедрены в другие общеобразовательные учреждения области. А в летний период занятия пройдут в детских лагерях.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.