Беспрозванных потребовал разобраться в цепочке продажи субсидированных авиабилетов

Однако на практике жители регулярно сталкиваются с тем, что субсидированные билеты отсутствуют в продаже. В конце марта 2026 года у «Аэрофлота» закончилась квота. Проблема в паузах между выделением федеральных средств и их доведением до авиакомпаний, из-за которых билеты исчезают из продажи на недели. Кроме того, в 2025 году квоты раскупались моментально, так как программу расширили на льготников со всей России.