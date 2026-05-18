Беспрозванных потребовал разобраться в цепочке продажи субсидированных авиабилетов

выделения федеральных средств до покупки билета жителем области. По словам губернатора, нужно расписать каждый этап, чтобы выявить и устранить паузы, из-за которых билеты исчезают из продажи.
Первый вице-премьер Валерий Шерин возглавил рабочую группу по этой проблеме. Результаты анализа представят к встрече Беспрозванных с министром транспорта России Андреем Никитиным.
Программа субсидирования авиаперевозок для Калининградской области действует с 2024 года. Она позволяет жителям региона летать по фиксированным тарифам: Москва — 3 800 рублей, Санкт-Петербург — 3 500 рублей. Всего субсидируется пять направлений. Право на льготные билеты имеют граждане с постоянной регистрацией в области и студенты очной формы обучения местных вузов.
Однако на практике жители регулярно сталкиваются с тем, что субсидированные билеты отсутствуют в продаже. В конце марта 2026 года у «Аэрофлота» закончилась квота. Проблема в паузах между выделением федеральных средств и их доведением до авиакомпаний, из-за которых билеты исчезают из продажи на недели. Кроме того, в 2025 году квоты раскупались моментально, так как программу расширили на льготников со всей России.
Для эксклава, каким является Калининградская область, доступные авиабилеты — вопрос не комфорта, а транспортной безопасности и связи с «большой землёй», особенно с учётом ограничений на железнодорожном транспорте.