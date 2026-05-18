Беспрозванных потребовал отремонтировать схему субсидирования авиабилетов: «Нужно расписать каждый шаг»

На заседании областного правительства 18 мая губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что систему продажи субсидированных авиабилетов необходимо «отремонтировать». Он поручил чиновникам расписать каждый этап — от того, как деньги выделяются из федерального бюджета, до того, как билет попадает в руки калининградца. Первый вице-премьер Валерий Шерин возглавил рабочую группу, которая займётся этой задачей.
Программа субсидирования авиаперевозок для Калининградской области действует с 2024 года. Она позволяет жителям региона летать по фиксированным ценам: Москва — 3800 рублей, Санкт-Петербург — 3500 рублей. Право на льготные билеты имеют калининградцы с постоянной регистрацией и студенты очной формы обучения местных вузов. Всего субсидируется пять направлений.
Но на практике билеты часто исчезают из продажи. В конце марта 2026 года у «Аэрофлота» закончилась квота. Основная причина — разрывы между тем, когда федеральные деньги выделяют, и когда они доходят до авиакомпаний. На этом этапе билеты пропадают на недели. Также в 2025 году квоты моментально раскупались, потому что программу расширили на льготников со всей страны, а не только на калининградцев.
Калининградская область — эксклав. Попасть на «большую землю» можно только самолётом или поездом, но железнодорожное сообщение последние годы работает с перебоями из-за политики соседних государств. Поэтому доступные авиабилеты — это вопрос транспортной безопасности региона, а не просто туристических поездок.
Результаты анализа губернатор представит на встрече с министром транспорта России Андреем Никитиным.