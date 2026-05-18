В Краснодаре в июне пройдет этап программы «Мама-предприниматель»

Региональный этап федеральной обучающей программы «Мама-предприниматель» состоится в Краснодаре с 1 по 5 июня в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в городской администрации.
К участию приглашаются женщины, которые воспитывают несовершеннолетних детей или находятся в декретном отпуске и при этом уже начали свой бизнес или только задумываются о его запуске. Проект призван помочь участницам справиться с вызовами, с которыми сталкивается начинающий предприниматель.
В рамках регионального этапа состоится обучение основам ведения бизнеса, доработка бизнес-идей, консультации экспертов и защита проектов. Лучшая работа получит 150 тыс. рублей на развитие. На федеральном этапе в Москве участниц ждут обучение, тренинги, бизнес-визиты, менторские встречи и защита проектов перед экспертным жюри. Три лучших проекта получат от 250 тыс. рублей до 1 млн рублей на развитие.
Регистрация на участие в проекте открыта до 25 мая на официальном сайте. Подробную информацию об участии можно получить по телефону горячей линии +7 (800) 707−07−11. Занятия пройдут по адресу: Краснодар, улица Трамвайная, 2/6.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.