В Ростовской области займутся развитием системы эвакуации маломерных судов

Заместитель губернатора — министр транспорта Алена Беликова и начальник главного управления донского МЧС Николай Чубучный обсудили безопасность на водных артериях региона. Об этом говорится на сайте донского правительства.
На воде действуют строгие правила. У судоводителей должны быть права, им запрещено садиться за штурвал пьяными и передавать управление посторонним. Сами лодки и катера нужно регистрировать и наносить на них номера. Следит за этим Государственная инспекция по маломерным судам. На встрече решили развивать систему эвакуации маломерных судов.
— Мы ставим перед собой задачу не только контролировать соблюдение установленных правил, но и активно развивать необходимую инфраструктуру и спасательные системы, — отметила Алена Беликова.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!