В Ростовской области займутся развитием системы эвакуации маломерных судов

На воде действуют строгие правила. У судоводителей должны быть права, им запрещено садиться за штурвал пьяными и передавать управление посторонним. Сами лодки и катера нужно регистрировать и наносить на них номера. Следит за этим Государственная инспекция по маломерным судам. На встрече решили развивать систему эвакуации маломерных судов.