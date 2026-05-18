В мэрии Екатеринбурга рассказали, как оборудовать убежища и как в них попасть

Власти Екатеринбурга рассказали, как обустроить укрытие в случае атаки БПЛА и где его искать. Подготовку убежищ обсудили на встрече представителей управляющих компаний Ленинского района. На встрече также присутствовал начальник отдела гражданской защиты комитета административных органов Павел Коротков.
— Организация, управляющая домом, обязана содержать помещения, определенные укрытиями на случай угрозы атаки БПЛА, в сухом и чистом виде, с освещением и вентиляцией. Не допускается их подтопление, захламление, загрязнение и загромождение, — сообщили в мэрии.
А что касается обустройства, то здесь все зависит от жильцов — они сами могут решить, что необходимо разместить в укрытии.
Управляющие компании обязаны разместить на подъездах домов памятки с информацией о местонахождении временных укрытий. На них должны быть указаны адреса подвалов или поземных пространств, которые можно использовать в качестве укрытий, а также место хранения ключей.