Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде осудили трех подростков, которые воровали, разбойничали и избивали

К лишению свободы осуждены трое подростков, они обвиняются в разбоях и других преступлениях.

В Калининграде осудили трех подростков, которые замешаны во множестве преступлениях. О приговоре сообщает пресс-служба областного суда.

В октябре и декабре 2024 года 15-летний и 17-летний товарищи совершили серию краж в магазинах: тащили деньги, ноутбук, устройства для курения и прочее. Суму ущерба составила 160 тысяч рублей.

Той же осенью парни напали на 16-летнего знакомого, угрожали ножом, похитили у него мобильный телефон.

В декабре парочка и еще один их сообщник у ТЦ избили 16-летнюю девушку и 18-летнего парня, похитили у них деньги и мобильники, после чего «совершили действия сексуального характера».

Первый отправился на 8 лет в воспитательную колонию (с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев), второй получил такой же срок.

Третий фигурант проведет 8 лет в колонии строгого режима.

Кроме того, с родителей фигурантом в пользу 16-летней девушки взыскали 1 млн рублей, в пользу ее друга — а 450 тысяч рублей.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше