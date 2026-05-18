Нижегородцев предупредили об опасности вентилятора в жару

Прибор без функции увлажнения воздуха перестает охлаждать помещение, если столбики термометров преодолевают отметку в +35 градусов. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал Прессека». В таких условиях потоки горячего воздуха начинают буквально обжигать и высушивать кожу человека.
Чтобы избежать негативных последствий и добиться эффекта испарительного охлаждения, эксперты рекомендуют сочетать работу техники с дополнительным увлажнением. Для этого можно использовать распылители с водой или обычные влажные полотенца.
Ранее сообщалось, что утверждены официальные рекомендации по ЗОЖ для нижегородцев.