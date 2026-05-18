На Ставрополье до конца года отремонтируют 38 школ

Капитальный ремонт 44 общеобразовательных организаций ведется в Ставропольском крае в ходе реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Работы в 38 школах завершат до конца года, сообщили в правительстве региона.
В шести школах ремонт рассчитан на 2026−2027 годы. В ходе работ специалисты обновляют кабинеты, коридоры, лестничные пролеты, санузлы, пищеблоки, подвальные помещения и спортзалы.
«По поручению губернатора продолжаем обновление школ, уделяя особое внимание качеству и срокам работ. Мы не просто ремонтируем здания, а внедряем современные стандарты. Речь идет об энергосберегающих технологиях, доступной среде для детей с ограниченными возможностями здоровья, современном оснащении классов оборудованием, мебелью и средствами обучения. Важно, что в этом году более 80% ремонтируемых школ находятся в селах и малых городах. Это прямой вклад в равные образовательные возможности независимо от места жительства», — отметила министр образования края Мария Смагина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.