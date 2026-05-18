Работник погиб от удара током при откачке воды в Кстовском районе

31-летний работник ИП Тарасова Л. В. погиб от удара током при выполнении работ в деревне Черемисское Кстовского района. Об этом сообщили в Гострудинспекции по Нижегородской области.
Несчастный случай произошел 15 мая. Работник устранял аварию на канализационной станции — откачивал воду и ремонтировал КНС. В какой-то момент его ударило электрическим током.
Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины. Трудовая инспекция начала расследование несчастного случая на производстве. Сотрудникам ведомства предстоит установить обстоятельства и причины гибели работника.
